Кулеба про позицію Навального щодо Криму: Розберемося, коли вийде з в'язниці
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив підтримку російському опозиціонеру Олексію Навальному. Але водночас зауважив, що з його поглядами щодо України та окупованого Криму будуть ще розбиратися.
За словами Кулеби, справа та поведінка російської влади щодо Навального є прикладом порушення прав людини.
До теми Україна підтримує Навального – він є ворогом Путіна, – Кулеба
Що ще сказав Кулеба
Очільник МЗС наголосив, що принципово завжди виступатиме на підтримку людини, яку свавільно кидають за грати за абсолютно очевидного політичного кейсу.
Коли він вийде з-за ґрат, очевидно, ми будемо з ним розбиратися, з його поглядами на Крим і на взаємини з Україною,
– підкреслив дипломат.
Водночас він наголосив на іншому питанні – що права людини слід поважати. Тому справа Навального у цьому плані є очевидною.
Деталі заяви Навального про Крим
Кілька років тому опозиціонер наголошував, що в Криму треба тільки провести "нормальний референдум" і немає необхідності його повертати "туди-сюди".
Крим – це бутерброд з ковбасою, чи що, щоб його туди-сюди повертати? З точки зору політики та відновлення справедливості, що потрібно зробити зараз в Криму, це провести нормальний референдум. Не такий, як був, а нормальний,
– зазначав тоді Навальний.
Зверніть увагу Навальному вішають справи, як іграшки на новорічну ялинку, – російський адвокат Фейгін
Що закидають Олексію Навальному в Росії: коротко
- Найгучніша справа стосується нібито махінації у компані "Ів-Роше" та тягнеться ще з 2014 року. Тоді брат політика Олег Навальний працював на керівній посаді в "Пошті Росії".
- Суд стверджує, що він переконав керівництво "Ів Роше" розірвати договір на поставку продукції з Поштою Росії та укласти з ТОВ "Головна передплатна агенція".
- У рішенні суду мовиться, що ціни були завищеними, тому збитки склали 26 мільйонів рублів. Олексій Навальний нібито керував цією аферою.
- 2 лютого опозиціонера засудили. Після оголошення вироку суду штаб Навального закликав людей вийти на акцію протесту.
- Затримали опозиціонера одразу після того, як він повернувся з Німеччини 17 січня, а наступного дня обрали запобіжний захід – взяли під варту на 30 діб. У Німеччині Навальний лікувався від отруєння "Новачком".
- Україна та весь цивілізований світ засудили ув'язнення політика та вимагають його якнайшвидше звільнити.
Поділитися новиною