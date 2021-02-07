Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив підтримку російському опозиціонеру Олексію Навальному. Але водночас зауважив, що з його поглядами щодо України та окупованого Криму будуть ще розбиратися.

За словами Кулеби, справа та поведінка російської влади щодо Навального є прикладом порушення прав людини.

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Що ще сказав Кулеба

Очільник МЗС наголосив, що принципово завжди виступатиме на підтримку людини, яку свавільно кидають за грати за абсолютно очевидного політичного кейсу.

Коли він вийде з-за ґрат, очевидно, ми будемо з ним розбиратися, з його поглядами на Крим і на взаємини з Україною,

– підкреслив дипломат.

Водночас він наголосив на іншому питанні – що права людини слід поважати. Тому справа Навального у цьому плані є очевидною.

Деталі заяви Навального про Крим

Кілька років тому опозиціонер наголошував, що в Криму треба тільки провести "нормальний референдум" і немає необхідності його повертати "туди-сюди".

Крим – це бутерброд з ковбасою, чи що, щоб його туди-сюди повертати? З точки зору політики та відновлення справедливості, що потрібно зробити зараз в Криму, це провести нормальний референдум. Не такий, як був, а нормальний,

– зазначав тоді Навальний.

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