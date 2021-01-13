Представники Росії активно проявляють агресію у перемовинах щодо Донбасу. Таку поведінку видно на "нормандському" майданчику і в рамках Тристоронньої контактної групи.

Також росіяни проявляють хамство та лавірування. Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив в інтерв'ю "Обозрєвателю".

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Кулеба зауважив, що в України є 2 можливості спілкуватися з Росією:

радники лідерів нормандського формату;

Тристороння контактна група.

Якщо звести їх докупи, то в цих перемовинах є все: агресія, хамство, лавірування. Описуючи поведінку Росії, мимоволі згадуєш відому скоромовку: "Кораблі лавірували-лавірували, лавірували-лавірували, та так і не вилавірували",

– сказав Кулеба.

Поведінка Росії у ТКГ: коротко