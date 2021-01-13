Постійна агресія та хамство, – Кулеба про поведінку росіян на перемовинах
Представники Росії активно проявляють агресію у перемовинах щодо Донбасу. Таку поведінку видно на "нормандському" майданчику і в рамках Тристоронньої контактної групи.
Також росіяни проявляють хамство та лавірування. Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив в інтерв'ю "Обозрєвателю".
Цікаво Путін свідомо вислизає: лихі наміри Кремля та історія перемовин щодо Донбасу
Кулеба зауважив, що в України є 2 можливості спілкуватися з Росією:
- радники лідерів нормандського формату;
- Тристороння контактна група.
Якщо звести їх докупи, то в цих перемовинах є все: агресія, хамство, лавірування. Описуючи поведінку Росії, мимоволі згадуєш відому скоромовку: "Кораблі лавірували-лавірували, лавірували-лавірували, та так і не вилавірували",
– сказав Кулеба.
Поведінка Росії у ТКГ: коротко
- Росіяни неодноразово хотіли зірвати зустріч у ТКГ.
- Член української делегації у Тристоронній контактній групі Денис Казанський у жовтні 2020 року розповідав, що "Росія завжди виконує 1 трюк у перемовинах". Представники країни-агресора намагаються максимально самоусунутись і висувають представників так званих ЛНР та ДНР, аби Україна розмовляла з ними.
- Також Казанський говорив, що російський представник зазвичай каже, що у нього проблеми зі зв'язком, а тому онлайн-зустріч варто розпочинати без нього.
- Глава делегації Леонід Кравчук заявляв, що Росія пов'язує усі питання з політикою, зокрема соціальні, економічні та гуманітарні. Це суттєво ускладнює процес переговорів.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter