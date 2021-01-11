Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що глава МЗС Росії Сергій Лавров був одним з найавторитетніших дипломатів у світі. Однак зараз він захищає російське викривлення реальності.

Зустріч у Нормандському форматі

Востаннє міністри зустрічались під час Нормандського формату, який вдалося реанімувати після 2-річної перерви. Про це Кулеба розповів в інтерв'ю виданню "Обозреватель".

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"Я був абсолютно налаштований на конструктив, так само зацікавленість була у колег із Франції та Німеччини. Однак після першої спроби не склалося, далі не пішло через позицію Росії. Другий рівень комунікації у нас із Лавровим – обмін публічними заявами та коментарями", – пригадав він.

"На перемовинах у чотиристоронньому форматі була абсолютно ввічлива професійна розмова, хамства з його боку я не помітив",

– сказав глава МЗС.

Позиція Лаврова

Кулеба пояснив, що вони абсолютно професійні люди і захищають інтереси своїх країн. Та наголосив: "Різниця між нами в тому, що я стою на українському боці, на боці правди, а Сергій Лавров захищає російські маніпуляції і викривлення реальності".

"Лавров – генетичний дипломат. До того, як Росія вдарилась у все це мракобісся, зав'язла в агресії проти України і тоннах брехні, в якій уже сама заплуталась, Сергій Лавров був одним з найавторитетніших дипломатів у світі", – додав міністр.

До слова, раніше Дмитро Кулеба заявляв, що російське МЗС не хоче комунікувати з Україною в жодному форматі. Він пояснив, що там "щось зламалось" після першої розмови з міністром Сергієм Лавровим.