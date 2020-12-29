Україна тримає жорстку позицію у перемовинах з Іраном щодо авіакатастрофи МАУ під Тегараном. Справедливість у цій історії – неминуча.

Позиція України у перемовинах з Іраном

Якби Україна у перемовинах була б більш м'якою, Іран, ймовірно, вже б досяг, що хотів. Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю "День".

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Іран жорсткий переговірник, а й Україна жорсткий переговірник. Ми не дозволимо легко відкупитися і уникнути справедливості в цій історії,

– наголосив Кулеба.

За словами міністра, українська сторона принципово стоїть на свому. Тому дипломат зазначив, що справедливість у цій історії – неминуча. Хоча її досягнення може зайняти час.

Також політик зауважив, що українська сторона не виступає сама, адже має партнерство постраждалих країн.

"Ми виступаємо від їх імені (постраждалих країн – 24 канал) та зі спільною позицією, яка повинна координуватися", – підсумував Кулеба.

Зверніть увагу! Авіакатастрофа МАУ в Ірані сталась 8 січня. Літак під Тегераном збила Іранська ракета. Загинуло 176 людей. Детальніше – читайте за посиланням.



Авіакатастрофа МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу