Ми не дозволимо легко відкупитись, – Кулеба про перемовини з Іраном щодо авіакатастрофи МАУ
Україна тримає жорстку позицію у перемовинах з Іраном щодо авіакатастрофи МАУ під Тегараном. Справедливість у цій історії – неминуча.
Позиція України у перемовинах з Іраном
Якби Україна у перемовинах була б більш м'якою, Іран, ймовірно, вже б досяг, що хотів. Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю "День".
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Іран жорсткий переговірник, а й Україна жорсткий переговірник. Ми не дозволимо легко відкупитися і уникнути справедливості в цій історії,
– наголосив Кулеба.
За словами міністра, українська сторона принципово стоїть на свому. Тому дипломат зазначив, що справедливість у цій історії – неминуча. Хоча її досягнення може зайняти час.
Також політик зауважив, що українська сторона не виступає сама, адже має партнерство постраждалих країн.
"Ми виступаємо від їх імені (постраждалих країн – 24 канал) та зі спільною позицією, яка повинна координуватися", – підсумував Кулеба.
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