Україна може отримати реальний шанс спростити візовий режим з Великою Британією. У МЗС України зазначили, що про введення безвізового режиму Лондон з Києвом поки розмовляти не готовий.

Британці готові до діалогу щодо спрощення візового режиму

Як зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, в Британії – один з найжорсткіших візових режимів у світі. Про це урядовець повідомив в інтерв'ю Obozrevatel.

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Британці не готові йти на безвіз, але вони готові до діалогу щодо мобільності для спрощення візового режиму. Реальною перспективою є наступне: візи залишаться, але отримувати їх стане простіше,

– наголосив Кулеба.

Про це міністр нещодавно розмовляв з послом Великої Британії в Україні. Кулеба наголосив, що Україні потрібно знати про дієві кроки з боку офіційного Лондона.

Україна підписала стратегічну угоду про торгівлю з Великою Британією

Зазначимо, що у грудні 2020 року Україна ратифікувала дуже важливу угоду про вільну торгівлю з Великою Британією. Завдяки договору українські компанії отримали набагато кращі умови виходу на британський ринок. 98% українського експорту не обкладатиметься митом.