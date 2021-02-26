Коли відкриють пункти пропуску з окупованим Донбасом

Джерело:24 канал
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що для активізації встановлення миру на Донбасі, необхідно провести чергову зустріч у нормандському форматі. Зокрема і для відкриття пунктів пропуску, які бойовики досі тримають закритими.
Тему Донбасу зачепили на спільному брифінгу міністрів закордонних справ України Дмитра Кулеби та Франції Жана-Іва Ле Дріан. Між ними напередодні відбулися перемовини.
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За його словами, найкращою ілюстрацією стану виконання рішення нормандського саміту 2019 року є відкриття пунктів пропуску у Щасті і Золотому. Однак, своєї умови не виконали бойовики.
Україна зробила все, і відкрила ці пункти пропуску. Але вони залишаються все ще закритими з того боку. Ми переконані, для того, щоб зрушити справу з місця, потрібен саміт "нормандської четвірки",
– заявив Кулеба.
Міністр МЗС заявив, що вдячний Франції за послідовну позицію щодо питання територіальної цілісності України та за ті зусилля, які вона доклала у нормандському форматі.
Про що домовилася "нормандська четвірка" у 2019 році / Інфографіка 24 каналу