Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що для активізації встановлення миру на Донбасі, необхідно провести чергову зустріч у нормандському форматі. Зокрема і для відкриття пунктів пропуску, які бойовики досі тримають закритими.

Тему Донбасу зачепили на спільному брифінгу міністрів закордонних справ України Дмитра Кулеби та Франції Жана-Іва Ле Дріан. Між ними напередодні відбулися перемовини.

Попередня заява Радники спілкуються майже щодня: Кулеба розповів про нормандський формат

За його словами, найкращою ілюстрацією стану виконання рішення нормандського саміту 2019 року є відкриття пунктів пропуску у Щасті і Золотому. Однак, своєї умови не виконали бойовики.

Україна зробила все, і відкрила ці пункти пропуску. Але вони залишаються все ще закритими з того боку. Ми переконані, для того, щоб зрушити справу з місця, потрібен саміт "нормандської четвірки",

– заявив Кулеба.

Зауважимо. Україна неодноразово зверталася до ОБСЄ, аби вони взяли на контроль відкриття пунктів пропуску "Золоте" і "Щастя"на Донбасі і забезпечували там спокійну ситуацію. Однак окупаційна влада не йде на контакт. Лише нещодавно, 24 лютого, КПВВ мали відкрити і направили для переміщення людей автобуси. Однак бойовики зірвали цей процес.

Міністр МЗС заявив, що вдячний Франції за послідовну позицію щодо питання територіальної цілісності України та за ті зусилля, які вона доклала у нормандському форматі.

Мирні переговори України і Росії: коротко

Наразі мирні переговори України і Росії відбуваються у двох форматах – мінському й нормандському.

Перший є регулярним процесом і передбачає участь двох сторін конфлікту за посередництва ОБСЄ.

Натомість нормандський формат, який проходить за посередництва Німеччини й Франції. Через пандемію він став загальмованим.

Востаннє "четвірка бачилася у листопаді 2019 року і змогла досягти ряду успішних ініціатив.



Про що домовилася "нормандська четвірка" у 2019 році / Інфографіка 24 каналу