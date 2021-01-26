Кулеба привітав нового держсекретаря США Блінкена
Дмитро Кулеба привітав Ентоні Блінкена з призначенням на посаду держсекретаря США. Міністр закордонних справ України сказав, що розраховує на зміцнення партнерства між державами.
Джерело: твіттер Дмитра Кулеби
Очільник МЗС відреагував на призначення Блінкена 26 січня.
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Що сказав Кулеба
Вітаю Ентоні Блінкена з призначенням на посаду Державного секретаря США. Розраховую на подальше зміцнення стратегічного партнерства України та США на благо обидвох народів. Наша співпраця як двох союзників буде чудовим акордом у трансатлантичній єдності,
– наголосив міністр.
Зауважимо, за призначення Блінкена на посаду проголосували 78 членів Сенату, проти були 22 з них.
Що відомо про Ентоні Блінкена
- 58-річний Блінен був заступником держсекретаря США і заступником радника з питань національної безпеки в адміністрації президента Барака Обами.
- З новим очільником США Джо Байденом Блінкена пов'язують тісні та давні стосунки.
- Зауважимо, кілька днів обов'язки держсекретаря виконував Деніел Сміт.
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