Переговорний процес з Іраном щодо авіакатастрофи літака МАУ триває досі. Чому цей процес затягнувся аж на рік, хоча Тегеран повністю визнав свою вину – читайте далі.

Подальше затягування процесу можна пояснити лише внутрішньополітичними обставинами в Ірані. Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів у інтерв'ю виданню OBOZREVATEL.

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Очільник МЗС припустив, що всередині Ірану не всі позитивно оцінили те, що держава взяла на себе відповідальність за катастрофу літака МАУ.

Якби я не був дипломатом, то сказав би, що сам не розумію, навіщо тягнути кота за хвіст. Проте варто зауважити – Іран майже одразу визнав, що український літак збили сили протиповітряної оборони Ірану,

– підкреслив Кулеба.

Й додав, що внутрішні справи Ірану не цікавлять Україну, тож вона жодним чином не втручається у них. Діалог з Іраном щодо справи збитого літака МАУ він вважає ефективним.

"Щиро сподіваюся, що Іран діятиме відповідально та не допускатиме подальших затягувань. Адже це не питання політики, права чи фінансів. Це питання моралі перед близькими та родичами загиблих", – зауважив він.



Кулеба розповів про перемовини з Іраном щодо збиття літака МАУ / Фото Getty images

Крім цього, міністр запевнив, якими б складними не були перемовини та скільки б вони не тривали, МЗС жорстко захищатиме інтереси України, родичів загиблих та української авіакомпанії.

Важливий крок з боку Ірану

Кулеба також зазначив, що 31 грудня Іран надіслав проєкт технічного звіту щодо обставин катастрофи. Тепер українська сторона має 2 місяці, аби висловити коментарі та зауваження.

Без цього було б неможливо рухатися далі у питаннях щодо виплати компенсацій та загальної справедливості. Тепер слово Ірану підтверджується ділом. Саме тому цей крок є дуже важливим, пояснив очільник МЗС.

Стосовно суми, яка потрапила в інформаційний простір, то наразі вона скомунікована лише через ЗМІ. Жодних офіційних повідомлень ми від Ірану не отримували,

– наголосив Кулеба.

Міністр зауважив, що попередній досвід навчив обережно ставитися до інформації іранських медіа. Тому потрібно фільтрувати кожне повідомлення – саме до цього він закликав усіх українців.

Довідка. Раніше іранські ЗМІ повідомили, що уряд країни має намір виплатити компенсації родичам загиблих у катастрофі МАУ по 150 тисяч доларів США.

Збиття літака МАУ в Ірані: основне

Авіакатастрофа трапилася 8 січня. Пасажирський борт, який вилетів із Тегерана до Києва, пробув у небі всього 6 хвилин.

Потім пролунав вибух, який забрав життя усіх на борту – 167 пасажирів та 9 членів команди. Увесь екіпаж та 2 пасажирів були українцями.

Серед загиблих також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії та Німеччини.

Спочатку Іран заявляв про технічну несправність літака. І лише на третій день визнав, що у "Боїнг" поцілили ракетою.

Детальніше про перебіг розслідування катастрофи МАУ в Ірані – читайте за посиланням.



Що відомо про катастрофу літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу