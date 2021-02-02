Кулеба попросив ЄС запровадити проти Росії новий санкційний механізм

Дмитро Кулеба провів телефону розмову з віцепрезидентом Європейської комісії Жозепом Боррелем. Під час неї політики обговорили відносини з Росією.

Джерело: Міністерство закордонних справ

Політики скоординували позиції напередодні візиту Борреля до Росії.

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Деталі розмови політиків

Наша розмова надсилає чіткий сигнал, що політика України та ЄС щодо Росії скоординована, а Київ та Брюссель поділяють спільне бачення стратегічних підходів щодо Росії,

– сказав міністр.

Під час розмови сторони обговорили ситуацію у Росії. Вони рішуче засудили насильство проти мирних протестувальників, жорстоке придушення російською владою демократичних протестів та порушення прав людини у Росії загалом.

Очільник МЗС України Кулеба порушив питання застосування проти Росії нового санкційного режиму ЄС у сфері прав людини. Він має розповсюджуватися і на винних у переслідуваннях українців у тимчасово окупованому Криму.

Чиновники також обговорювали майбутній запуск Кримської платформи та можливу підтримку цієї ініціативи з боку Євросоюзу.

Зауважимо, Боррель запевнив Кулебу, що до повного виконання зобов'язань Росії за Мінськими домовленостями політика ЄС щодо Росії не зміниться.