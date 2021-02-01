Кулеба поговорив з новим держсекретарем США Блінкеном: деталі

У Дмитра Кулеби та держсекретаря Ентоні Блінкена відбулася перша розмова. На ній політики обговорили відносини між Україною та США.

Джерело: твіттер Дмитра Кулеби, програма "Свобода слова" на ICTV

Міністр закордонних справ України Кулеба подякував США за підтримку територіальної цілісності та суверенітету нашої держави.

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Деталі розмови Кулеби та Блінкена

У нашій першій розмові ми підтвердили важливість стратегічного партнерства України та США, домовилися зробити його більш амбітним. У наших відносинах починається новий день,

– наголосив Кулеба.

Кулеба також додав, що розмова була дуже прагматичною: "Саме так слід підходити до безпекових питань бачачи конкретні переваги для своєї країни".

За словами міністра, Блінкен наголосив, що хотів поговорити з Україною однією з перших, аби дати чіткий сигнал.

США і ми готові наповнювати наше стратегічне партнерство новими амбіціями – це ключове. Така політична домовленість була досягнена. Тепер наші експерти працюватимуть над її реалізацією,

– наголосив очільник МЗС.

Він зауважив, що розмова з Блінкеном мала відбутися минулого тижня, але "з певних організаційних причин" її перенесли.