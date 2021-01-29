Нагадує твори фантастів: Кулеба висміяв доктрину окупантів про об'єднання Донбасу
Дмитро Кулеба поглузував з так званої доктрини "Російський Донбас", яку схвалили російські окупанти під час форуму в окупованому Донецьку 28 січня. Міністр зазначив, що цей документ нагадує твори фантастів.
Джерело: 24 канал
Під час брифінгу 29 січня глава МЗС заявив, що нічого нового в доктрині немає. За його словами, вороги можуть що завгодно собі схвалювати, але Україна розуміє всі ризики й готова до них.
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Загроза для України створена у 2014 році
Дмитро Кулеба наголосив, що загроза Україні була створена з початком російської агресії у 2014 році, з появою збройних сил країни-агресора в українському Криму та на Донбасі.
З того часу стратегія України була дуже чіткою – враховувати всі ризики, всі можливі сценарії подій, базуючись на принципі невідворотного повернення українських територій, виведення російських військ і відновлення суверенітету України у цих регіонах,
– підсумував дипломат.
Що відомо про так звану доктрину "Російський Донбас"
- Маргарита Симоньян, яка керує російськими пропагандистськими ЗМІ, 27 січня приїхала до окупованого Донецька для того, щоб взяти участь у форму, що відбувся там 28 січня. Разом з нею в заході брали участь й депутати Держдуми.
- Після цього Симоньян заявила, що "люди Донбасу хочуть бути частиною Росії".
- На цьому форму окупанти представили так звану доктрину "Російський Донбас", у якій передбачається захоплення усієї території Донецької та Луганської областей і об'єднати квазіреспубліки "ДНР" та "ЛНР".
- Бойовики нібито не планують входити до складу Росії, лише повідомили про тісну співпрацю з країною-агресором.
- Речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що приєднання окупованого Донбасу до Росії не перебуває на порядку денному.
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