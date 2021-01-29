Дмитро Кулеба поглузував з так званої доктрини "Російський Донбас", яку схвалили російські окупанти під час форуму в окупованому Донецьку 28 січня. Міністр зазначив, що цей документ нагадує твори фантастів.

Джерело: 24 канал

Під час брифінгу 29 січня глава МЗС заявив, що нічого нового в доктрині немає. За його словами, вороги можуть що завгодно собі схвалювати, але Україна розуміє всі ризики й готова до них.

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Загроза для України створена у 2014 році

Дмитро Кулеба наголосив, що загроза Україні була створена з початком російської агресії у 2014 році, з появою збройних сил країни-агресора в українському Криму та на Донбасі.

З того часу стратегія України була дуже чіткою – враховувати всі ризики, всі можливі сценарії подій, базуючись на принципі невідворотного повернення українських територій, виведення російських військ і відновлення суверенітету України у цих регіонах,

– підсумував дипломат.

Що відомо про так звану доктрину "Російський Донбас"