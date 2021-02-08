Правильний, виважений крок, – Кулеба відреагував на блокування російського каналу у Латвії

Латвії оголосила, що тимчасово вводить заборону на трансляцію російського телеканалу на території країни. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував за це.

Міністр вважає таке рішення "правильним та виваженим кроком. Тож він висловив слова вдячності іноземним колегам.

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"Правильний, виважений крок. Я особливо вдячний латвійським партнерам за те, що однією з причин рішення стала мова ненависті щодо України", – відреагував Дмитро Кулеба на своїй сторінці у твітері.

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