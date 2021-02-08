Правильний, виважений крок, – Кулеба відреагував на блокування російського каналу у Латвії
Латвії оголосила, що тимчасово вводить заборону на трансляцію російського телеканалу на території країни. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував за це.
Джерело:твітер Дмитра Кулеби
Міністр вважає таке рішення "правильним та виваженим кроком. Тож він висловив слова вдячності іноземним колегам.
Про що мовиться Транслювали пропаганду проти України: Латвія заблокувала російський телеканал
"Правильний, виважений крок. Я особливо вдячний латвійським партнерам за те, що однією з причин рішення стала мова ненависті щодо України", – відреагував Дмитро Кулеба на своїй сторінці у твітері.
Чому проти телеканалу запровадили санкції
- У Латвії запровадили санкції проти телеканалу "Росія РТР" через пропагандистське ток-шоу.
- Під час перевірки виявилось, що російська пропагандистка Ольга Скабеєва та інші учасники назвали Україну "терористичною державою".
- Тоді ж одна з головних пропагандисток Кремля закликала ввести в Україну російські війська, які й так тимчасово окупували території Донбасу та Криму, щоб "втихомирити сторони конфлікту".
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter