Латвії оголосила, що тимчасово вводить заборону на трансляцію російського телеканалу на території країни. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував за це.

Міністр вважає таке рішення "правильним та виваженим кроком. Тож він висловив слова вдячності іноземним колегам.

Про що мовиться Транслювали пропаганду проти України: Латвія заблокувала російський телеканал

"Правильний, виважений крок. Я особливо вдячний латвійським партнерам за те, що однією з причин рішення стала мова ненависті щодо України", – відреагував Дмитро Кулеба на своїй сторінці у твітері.

Правильний, виважений крок. Я особливо вдячний латвійським партнерам за те, що однією з причин рішення стала мова ненависті щодо України https://t.co/epvckW4Rmt — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 8, 2021

Чому проти телеканалу запровадили санкції

У Латвії запровадили санкції проти телеканалу "Росія РТР" через пропагандистське ток-шоу.

через пропагандистське ток-шоу. Під час перевірки виявилось, що російська пропагандистка Ольга Скабеєва та інші учасники назвали Україну "терористичною державою".

Тоді ж одна з головних пропагандисток Кремля закликала ввести в Україну російські війська, які й так тимчасово окупували території Донбасу та Криму, щоб "втихомирити сторони конфлікту".