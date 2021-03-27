Нині вона особлива важлива, – Кулеба подякував членам ООН за спільну заяву на підтримку України

Дмитро Кулеба подякував 47 країнам ООН, які зробили заяву про війну на Донбасі та окупований Крим. Вони наголосили, що Росія – це агресор, а не посередник.
Міністр закордонних справ України заявив, що нині підтримка членів Організації Об'єднаних Націй є особливо важливою.
Читайте також Країни-члени ООН підтримали суверенітет України, – Голос Америки
Вдячний державам-членам ООН за сильну спільну заяву на підтримку України. Нині вона особливо важлива. Чітке засудження дестабілізуючих дій РФ на сході України. Росія – сторона конфлікту, а не посередник. Підтримка Кримської платформи,
– зазначив глава МЗС.
Заява країн ООН
Зверніть увагу!
- Генасамблея ставила чіткі вимоги, але Росія не зупинила окупацію Криму. Натомість вона продовжує зухвало порушувати права людини та нарощувати військовий потенціал на півострові.
- Дії Росії непокоять весь світ. Вони суперечать міжнародному праву.
- Намагання країни узаконити анексію Криму ніколи не визнають.
- В ООН засудили те, що Росія продовжує дестабілізувати ситуацію на Донбасі та нехтувати зобов'язаннями мінських домовленостей.
- Країни підтримують зусилля Нормандського формату. Вони чітко наголосили, що Росія є стороною конфлікту на сході України, а не посередником.
- Вкотре Москву закликали негайно припинити окупацію Криму. Крім того, в ООН привітали ініціативу Кримської платформи.
Заяву підтримали Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Туреччина та інші. Загалом 47 держав, які є членами ООН.