Дмитро Кулеба подякував 47 країнам ООН, які зробили заяву про війну на Донбасі та окупований Крим. Вони наголосили, що Росія – це агресор, а не посередник.

Міністр закордонних справ України заявив, що нині підтримка членів Організації Об'єднаних Націй є особливо важливою. Читайте також Країни-члени ООН підтримали суверенітет України, – Голос Америки Вдячний державам-членам ООН за сильну спільну заяву на підтримку України. Нині вона особливо важлива. Чітке засудження дестабілізуючих дій РФ на сході України. Росія – сторона конфлікту, а не посередник. Підтримка Кримської платформи,

– зазначив глава МЗС. Заява країн ООН Генасамблея ставила чіткі вимоги, але Росія не зупинила окупацію Криму. Натомість вона продовжує зухвало порушувати права людини та нарощувати військовий потенціал на півострові.

Дії Росії непокоять весь світ. Вони суперечать міжнародному праву.

Намагання країни узаконити анексію Криму ніколи не визнають.

В ООН засудили те, що Росія продовжує дестабілізувати ситуацію на Донбасі та нехтувати зобов'язаннями мінських домовленостей.

Країни підтримують зусилля Нормандського формату. Вони чітко наголосили, що Росія є стороною конфлікту на сході України, а не посередником.

Вкотре Москву закликали негайно припинити окупацію Криму. Крім того, в ООН привітали ініціативу Кримської платформи. Зверніть увагу! Заяву підтримали Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Туреччина та інші. Загалом 47 держав, які є членами ООН. Ситуація на Донбасі загострилася: що відомо Минулої доби, 26 березня, російські окупаційні війська прицільно обстріляли наші позиції біля Шумів.

Унаслідок ворожих атак четверо захисників України загинули, ще двоє отримали поранення.

Через загострення на Донбасі Володимир Зеленський невдовзі зателефонує Ангелі Меркель, Еммануелю Макрону та Путіну.