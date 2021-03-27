Нині вона особлива важлива, – Кулеба подякував членам ООН за спільну заяву на підтримку України
Дмитро Кулеба подякував 47 країнам ООН, які зробили заяву про війну на Донбасі та окупований Крим. Вони наголосили, що Росія – це агресор, а не посередник.
Джерело:Дмитро Кулеба у твітері
Міністр закордонних справ України заявив, що нині підтримка членів Організації Об'єднаних Націй є особливо важливою.
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Вдячний державам-членам ООН за сильну спільну заяву на підтримку України. Нині вона особливо важлива. Чітке засудження дестабілізуючих дій РФ на сході України. Росія – сторона конфлікту, а не посередник. Підтримка Кримської платформи,
– зазначив глава МЗС.
Заява країн ООН
- Генасамблея ставила чіткі вимоги, але Росія не зупинила окупацію Криму. Натомість вона продовжує зухвало порушувати права людини та нарощувати військовий потенціал на півострові.
- Дії Росії непокоять весь світ. Вони суперечать міжнародному праву.
- Намагання країни узаконити анексію Криму ніколи не визнають.
- В ООН засудили те, що Росія продовжує дестабілізувати ситуацію на Донбасі та нехтувати зобов'язаннями мінських домовленостей.
- Країни підтримують зусилля Нормандського формату. Вони чітко наголосили, що Росія є стороною конфлікту на сході України, а не посередником.
- Вкотре Москву закликали негайно припинити окупацію Криму. Крім того, в ООН привітали ініціативу Кримської платформи.
Ситуація на Донбасі загострилася: що відомо
- Минулої доби, 26 березня, російські окупаційні війська прицільно обстріляли наші позиції біля Шумів.
- Унаслідок ворожих атак четверо захисників України загинули, ще двоє отримали поранення.
- Через загострення на Донбасі Володимир Зеленський невдовзі зателефонує Ангелі Меркель, Еммануелю Макрону та Путіну.
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