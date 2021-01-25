Все ускладниться: Кулеба пояснив, чому деокупацію Криму і Донбасу треба розглядати окремо

Дмитро Кулеба заявив, що питання деокупації Криму та Донбасу варто розглядати як 2 окремих кейси. На думку очільника українського МЗС, ці питання не повинні перетинатися в переговорному плані.

Кулеба наголосив, що ситуація на обох територіях має певні відмінності, зокрема юридичного характеру. Про це сказав в ефірі одного з українських телеканалів, пише 24 канал.

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За словами Дмитра Кулеби, питання деокупації ОРДЛО та Криму мають бути "двома окремими треками".

Вони не повинні перетинатися в переговорному плані, бо якщо їх кинути в один котел, то все занадто ускладниться – і стане ще важче і Донбас повернути, і Крим повернути,

– пояснив Кулеба.

Раніше Кулеба заявив, що Україна остаточно порвала з "російським світом", а її майбутнє в союзі із західними країнами невідворотне. Цими принципами Київ не поступиться в процесі врегулювання на Донбасі й деокупації Криму.

Зауважимо, що питання деокупації Донбасу продовжують вирішувати під час зустрічі радників "нормандської четвірки", а також на самітах у нормандському форматі. А от для деокупації українського Криму в Україні створили ще один майданчик – Кримську платформу.

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