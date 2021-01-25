Все ускладниться: Кулеба пояснив, чому деокупацію Криму і Донбасу треба розглядати окремо
Дмитро Кулеба заявив, що питання деокупації Криму та Донбасу варто розглядати як 2 окремих кейси. На думку очільника українського МЗС, ці питання не повинні перетинатися в переговорному плані.
Кулеба наголосив, що ситуація на обох територіях має певні відмінності, зокрема юридичного характеру. Про це сказав в ефірі одного з українських телеканалів, пише 24 канал.
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За словами Дмитра Кулеби, питання деокупації ОРДЛО та Криму мають бути "двома окремими треками".
Вони не повинні перетинатися в переговорному плані, бо якщо їх кинути в один котел, то все занадто ускладниться – і стане ще важче і Донбас повернути, і Крим повернути,
– пояснив Кулеба.
Раніше Кулеба заявив, що Україна остаточно порвала з "російським світом", а її майбутнє в союзі із західними країнами невідворотне. Цими принципами Київ не поступиться в процесі врегулювання на Донбасі й деокупації Криму.
Зауважимо, що питання деокупації Донбасу продовжують вирішувати під час зустрічі радників "нормандської четвірки", а також на самітах у нормандському форматі. А от для деокупації українського Криму в Україні створили ще один майданчик – Кримську платформу.
Кримська платформа: що варто знати
- Президент Зеленський у вересні 2020 року закликав світову спільноту долучитися до створення міжнародної платформи з деокупації Криму.
- На її підтримку вже виступили посли багатьох країн світу, зокрема, США, Великої Британії, Латвії та Туреччини.
- Платформу з деокупації Криму запустять на саміті Східного партнерства, де зберуться світові лідери, а також представники різних міжнародних організацій. Захід має відбутися влітку 2021 року.
- Платформа матиме міжурядові, міжпарламентські та експертні напрямки. Консолідовано вони розроблятимуть заходи з повернення Криму до складу України.
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