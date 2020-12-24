Процес переговорів України та Ірану у справі авіакатастрофи пасажирського літака МАУ затягнувся. Київ досі очікує технічний звіт про офіційне розслідування іранською стороною причин збиття літака в небі над Тегераном.

У відносинах між двома державами Україна покладається виключно на офіційні джерела. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу, повідомляє 24 канал.

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Офіційно Україна звіту не отримувала

Кулеба зазначив, що, незважаючи на поширену інформацію іранськими ЗМІ, наразі Україна офіційного документа про технічний звіт від Ірану не отримувала.

Мене турбує, що переговорний процес з Іраном затягнувся через те, що ми не отримуємо від них відповідної інформації,

– сказав він.

Міністр додав, що раніше іранські ЗМІ неодноразово поширювали інформацію, яка не отримувала офіційного підтвердження. В Києві сподіваються, що документ таки надійде.

Що відомо про технічний звіт Ірану

22 грудня іранські ЗМІ повідомили про те, що організація цивільної авіації Ірану опублікувала технічний звіт про авіакатастрофу МАУ.

У ньому зазначили, що пасажирський літак був уражений зенітною ракетою через людську помилку.

Також ЗМІ інформували, що відповідний документ офіційно переслали Україні та іншим країнам, чиї громадяни стали жертвами катастрофи.

Натомість у Міністерстві закордонних справ України заявили, що нічого не отримали.

Зверніть увагу! Раніше Канада також оприлюднила свій звіт про авіакатастрофу МАУ. Країна занепокоєна якістю розслідування іранською стороною і не вірить в те, що літак було збито через людську помилку.

Основне про авіакатастрофу МАУ в Ірані



Авіакатастрофа МАУ у Тегерані / Інфографіка 24 каналу