Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає провалом переговорний процес з Іраном щодо авіакатастрофи літака МАУ в небі над Тегераном. За його словами, попри тиск України, Іран своїх обіцянок не дотримується.

Хоч у багатьох питаннях цієї справи українським дипломатам і вдалося просунутися вперед, бажаного результату досягнути поки не вдалося. Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю ТСН.

Дивіться також Екіпажу збитого літака МАУ в Ірані надали звання Героїв України: список

Я б хотів, щоб ми вийшли на конкретні результати у перемовинах з Іраном щодо нашого збитого літака. Попри весь наш тиск, попри всі наші намагання вести перемовини і так, і так, станом на кінець року іранська сторона все-таки не виконала ті обіцянки, які вона давала. Ми так і не отримали, наприклад, технічний звіт про катастрофу, і не змогли просунутися в переговорах,

– сказав він.

Міністр додав, що будь-яке терпіння має межу, відтак Київ може перейти до фази судового розгляду, якщо зрозуміє, що всі можливості врегулювати це питання з Іраном вичерпані.

"Зрозуміти це має не лише Україна, а й інші постраждалі країни. Я наголошую, що в процесі переговорів з Іраном Україна не діє сама. Ми є лідером команди постраждалих країн і виступаємо від їхнього імені. Тому це має бути наше спільне рішення", – підсумував Кулеба.

Зауважимо, що днями офіційний Тегеран повідомив про передачу звіту щодо катастрофи літака МАУ Києву. Однак МЗС України заперечує отримання такого документу з боку Ірану.

До уваги! Авіакатастрофа МАУ в Ірані сталась 8 січня. Літак у небі над Тегераном збили іранські ракети. Загинуло 176 людей.



Детальніше – читайте за посиланням.



Авіакатастрофа МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу