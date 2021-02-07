Кулеба не проти привезти Блінкена в Нью-Йорк на Донбасі – "на Радбез ООН"

Глава МЗС України Дмитро Кулеба із задоволенням запросив би державного секретаря США Ентоні Блінкена в селище Нью-Йорк на Донбасі. Ба більше, там навіть можна було б організувати засідання Радбезу ООН.

У Донецькій області буде Нью-Йорк. Профільний комітет Верховної Ради підтримав ініціативу такого перейменування селища Новгородське.

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Засідання ООН на Донбасі – гарна ідея

У міністра закордонних справ Дмитра Кулеби запитали, чи привезе він туди когось із політиків, народжених "у великому Нью-Йорку". Наприклад, Ентоні Блінкена – нового державного секретаря Сполучених Штатів Америки за адміністрації президента Джо Байдена.

Гарна ідея! Я її обов’язково спробую реалізувати. Але можна навіть ще крутіше зробити. Можна Генасамблею ООН провести в українському Нью-Йорку. Або принаймні засідання Радбезу ООН (Організація Об'єднаних Націй – 24 канал),

– відповів Кулеба.

І хоч зараз український майбутній Нью-Йорк не готовий приймати міжнародних гостей – його можна вивести на відповідний рівень:

"Ми не боїмося складних завдань. Уявляєте, який це буде стимул для розвитку українського Нью-Йорка?"

Дмитро Кулеба також додав, що "з задоволенням привіз би когось в селище під назвою Вашингтон", розташоване "десь посередині нинішніх тимчасово окупованих територій".

Звісно, зробити це можна буде тільки після їхнього звільнення.

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