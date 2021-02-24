Дмитро Кулеба розповів, що метою дебатів в Генасамблеї ОНН 23 лютого було надати нові факти щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України.

Глава Міністерства закордонних справ Кулеба заявив, що на основі отриманої інформації країни мають формувати своє ставлення до Росії.

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Ключове для нас – це скористатися цією нагодою, щоб надати нові факти щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях, щоб на основі цієї інформації країни формували свою позицію стосовно російської агресії проти нашої держави,

– заявив Кулеба.

Окрім того, пріоритетом є "творення тотального тиску на агресора".

"Ключове – створення тотального тиску на агресора, системність зусиль, щоб не було жодної шпаринки для нього поширювати свій вплив або зміцнювати свої позиції на окупованих територіях", – наголосив Кулеба.

Дебати Генеральної асамблеї ООН: деталі

23 лютого в Генеральній асамблеї ООН відбулися дебати за участі України.

Представник України Сергій Кислиця заявив, що "поки Росія відкидає свою роль в конфлікті, перспективи мирного врегулювання будуть залишатися ілюзією".

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