Кулеба нагадав, куди українці зможуть поїхати без візи з 1 березня

28 лютого 2021 , 14:23
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Джерело:

твіттер Дмитра Кулеби

Дмитро Кулеба нагадав населенню, що з 1 березня наша держава розширює список країн, у які українці можуть летіти без візи. Однак певні коронавірусні обмеження на поїздки у ці держави все одно діють.

Що сказав Кулеба

За словами міністра закордонних справ з початку весни для українців "стартують 2 безвізи".

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Ми розширюємо свободу подорожей для українців попри всі обставини. 1 березня стартують два безвізи,
– сказав очільник МЗС.

Куди зможуть полетіти українці

  • У карибську острівну державу Гренаду,
  • заморські території Нідерландів – Аруба та Кюрасао, карибські острови Бонайре, Сінт-Естатіус і Саба.

Кулеба також нагадав, що з 1 березня кордони для українців відкриває Грузія.

Зауважимо, для в'їзду у ці країни діють карантинні обмеження. Так, аби потрапити на заморські території Нідерландів та Гренаду слід здати тест на COVID-19. До речі, для в'їзду у другу державу потрібне підтвердження дозволу.

Зверніть увагу! 26 лютого Міністерство охорони здоров'я скоротило список країн червоної зони до 61 держави. Зеленими для українців стали Німеччина, Кіпр, Колумбія, Румунія та Швейцарія. Натомість Польща, Чорногорія, Чехія, Угорщина та Словаччина і далі залишаються у списку "червоних".