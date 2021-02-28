Кулеба нагадав, куди українці зможуть поїхати без візи з 1 березня
Дмитро Кулеба нагадав населенню, що з 1 березня наша держава розширює список країн, у які українці можуть летіти без візи. Однак певні коронавірусні обмеження на поїздки у ці держави все одно діють.
Джерело:твіттер Дмитра Кулеби
Що сказав Кулеба
За словами міністра закордонних справ з початку весни для українців "стартують 2 безвізи".
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Ми розширюємо свободу подорожей для українців попри всі обставини. 1 березня стартують два безвізи,
– сказав очільник МЗС.
Куди зможуть полетіти українці
- У карибську острівну державу Гренаду,
- заморські території Нідерландів – Аруба та Кюрасао, карибські острови Бонайре, Сінт-Естатіус і Саба.
Кулеба також нагадав, що з 1 березня кордони для українців відкриває Грузія.
Зауважимо, для в'їзду у ці країни діють карантинні обмеження. Так, аби потрапити на заморські території Нідерландів та Гренаду слід здати тест на COVID-19. До речі, для в'їзду у другу державу потрібне підтвердження дозволу.
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