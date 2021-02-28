Дмитро Кулеба нагадав населенню, що з 1 березня наша держава розширює список країн, у які українці можуть летіти без візи. Однак певні коронавірусні обмеження на поїздки у ці держави все одно діють.

Що сказав Кулеба

За словами міністра закордонних справ з початку весни для українців "стартують 2 безвізи".

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Ми розширюємо свободу подорожей для українців попри всі обставини. 1 березня стартують два безвізи,

– сказав очільник МЗС.

Куди зможуть полетіти українці

У карибську острівну державу Гренаду,

заморські території Нідерландів – Аруба та Кюрасао, карибські острови Бонайре, Сінт-Естатіус і Саба.

Кулеба також нагадав, що з 1 березня кордони для українців відкриває Грузія.

Ми розширюємо свободу подорожей для українців попри всі обставини.



1 березня стартують 2 безвізи:



1. Гренада



2. Заморські території Нідерландів Аруба та Кюрасао, карибські острови Бонайре, Сінт-Естатіус і Саба



+ відкривається Грузія



Всі умови в’їзду: https://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 28, 2021

Зауважимо, для в'їзду у ці країни діють карантинні обмеження. Так, аби потрапити на заморські території Нідерландів та Гренаду слід здати тест на COVID-19. До речі, для в'їзду у другу державу потрібне підтвердження дозволу.