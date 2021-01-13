Очільник міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що коли Президент України Володимир Зеленський зустрінеться і поговорить з новим главою США Джо Байденом, між ними встановиться чудовий контакт.

Про зустріч Зеленського і Байдена

У Києві працюють над тим, аби зустріч 2 президентів відбулася якнайшвидше. Про це міністр Кулеба заявив в інтерв’ю виданню Obozrevatel.

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Саме під час таких розмов можна досягати стратегічних домовленостей і взаєморозуміння,

– додав він.

Якими будуть стосунки між президентами

Видання зауважило, що новообраний президент Джо Байден є давнім симпатиком і другом України. Однак, насправді він буде жорстким до української влади через антикорупційні зобов’язання, які взяв на себе.

Зі свого боку міністр Кулеба заявив, що саме Зеленський найжорсткіше в Україні став на захист антикорупційних органів та антикорупційної інфраструктури після скандального рішення Конституційного Суду.

Пріоритети президента Байдена і президента Зеленського щодо функціонування антикорупційної інфраструктури в Україні повністю збігаються,

– резюмував Кулеба.