Між ними буде чудовий контакт, – Кулеба про зустріч Зеленського і Байдена
Очільник міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що коли Президент України Володимир Зеленський зустрінеться і поговорить з новим главою США Джо Байденом, між ними встановиться чудовий контакт.
Про зустріч Зеленського і Байдена
У Києві працюють над тим, аби зустріч 2 президентів відбулася якнайшвидше. Про це міністр Кулеба заявив в інтерв’ю виданню Obozrevatel.
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Саме під час таких розмов можна досягати стратегічних домовленостей і взаєморозуміння,
– додав він.
Якими будуть стосунки між президентами
Видання зауважило, що новообраний президент Джо Байден є давнім симпатиком і другом України. Однак, насправді він буде жорстким до української влади через антикорупційні зобов’язання, які взяв на себе.
Зі свого боку міністр Кулеба заявив, що саме Зеленський найжорсткіше в Україні став на захист антикорупційних органів та антикорупційної інфраструктури після скандального рішення Конституційного Суду.
Пріоритети президента Байдена і президента Зеленського щодо функціонування антикорупційної інфраструктури в Україні повністю збігаються,
– резюмував Кулеба.
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