Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що коли президент Росії покається за злочини проти України, тоді настане новий етап у стосунках між двома державами. Щоправда імені російського президента дипломат не назвав.

Що сказав Кулеба

Дипломат назвав Росію травмою для України, тому що з нею пов’язаний найгірший історичний досвід за часів незалежності. Про це він заявив в інтерв’ю газеті "День".

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Водночас, за словами Кулеби, основна мета українських дипломатів – завершити війну з Росією та повернути мир на усі території нашої держави. Причому у вирішенні цього питання Україна повинна займати лідерську позицію. Але навіть після припинення війни Росія не стане "білою та пухнастою". Україна повинна зрозуміти, як жити далі з таким сусідом.

Ми можемо нескінченно "мочити" одне одного, це відповідає українським політичним і суспільним традиціям, але виграватиме від цього не Україна. Виграватиме від цього "мочилова" і гонитви одне за одним тільки Росія,

– наголосив він.

Президент Росії колись покається

Міністр також прокоментував раніше озвучену ним заяву. Тоді ще у статусі віцепрем’єра Кулеба сказав, що прийде час, коли російський президент приїде до України й схилить голову перед монументом героям АТО чи ООС. Дипломат пояснив, що він не вказував імені президента, але такий візит обов’язково відбудеться.

Я не жартував і не "тролив" росіян, коли сказав, що буду працювати над цим… Тому я дуже прошу не іронізувати над такими речами... Президент Росії, який покається за злочини його держави проти України, відкриє нову сторінку взаємин між нашими країнами,

– резюмував очільник МЗС.

Що ще сказав Кулеба

Стратегічне завдання української дипломатії – донести до свідомості західних партнерів те, що Україна і Росія є окремими державами, попри сусідство і певні історичні зв’язки. Ми рухаємося різними траєкторіями розвитку.