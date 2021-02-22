Кулеба дорікнув ЄС, що той спершу готує санкції у справі Навального, а не Криму

Дмитро Кулеба здивувався тому, що Європейський Союз хоче спершу запровадити санкції за порушення прав людини у Росії. Натомість обмеження через репресії в окупованому Криму перейшли на другий план.

Про це міністр закордонних справ заявив в ефірі одного з українських телеканалів.

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Що заявив Кулеба

Я дивуюся, чому механізм застосування санкцій ЄС у відповідь на системні порушення прав людини вперше застосований не щодо репресій, здійснюваних Росією в окупованому Криму, а в контексті тих протестів, які відбуваються у самій Росії,

– сказав Кулеба.

За його словами, на столі у європейських колег є дуже багато фактів і звернень України з проханням ввести санкції, аби захистити кримських татар і всіх, хто піддається системним репресіям в окупованому Криму.

"Я відверто говорю про це публічно, тому що я і в спілкуванні з європейськими колегами їх про це запитую", – пояснив міністр.

Кулеба схвалює санкції проти Росії

Очільник МЗС назвав санкції через події у Росії "добрим", тому що "репресії в Росії не повинні залишатися безкарними". Однак він наголосив, що спершу цей механізм слід було задіяти щодо Криму.

Чиновник наголосив, що для ЄС "кейс Навального і останніх репресій у Росії важливіший, ніж постійне повторення репресій проти кримських татар в Криму. Вони реагують на цей кейс як на щось нове, що потребує дій з їхнього боку".