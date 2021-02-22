Кулеба дорікнув ЄС, що той спершу готує санкції у справі Навального, а не Криму

Джерело:24 канал
Дмитро Кулеба здивувався тому, що Європейський Союз хоче спершу запровадити санкції за порушення прав людини у Росії. Натомість обмеження через репресії в окупованому Криму перейшли на другий план.
Про це міністр закордонних справ заявив в ефірі одного з українських телеканалів.
Читайте також Не думаю, що буде якась швидка реакція Росії, – Кулеба про санкції проти Медведчука
Я дивуюся, чому механізм застосування санкцій ЄС у відповідь на системні порушення прав людини вперше застосований не щодо репресій, здійснюваних Росією в окупованому Криму, а в контексті тих протестів, які відбуваються у самій Росії,
– сказав Кулеба.
За його словами, на столі у європейських колег є дуже багато фактів і звернень України з проханням ввести санкції, аби захистити кримських татар і всіх, хто піддається системним репресіям в окупованому Криму.
"Я відверто говорю про це публічно, тому що я і в спілкуванні з європейськими колегами їх про це запитую", – пояснив міністр.
Очільник МЗС назвав санкції через події у Росії "добрим", тому що "репресії в Росії не повинні залишатися безкарними". Однак він наголосив, що спершу цей механізм слід було задіяти щодо Криму.
Чиновник наголосив, що для ЄС "кейс Навального і останніх репресій у Росії важливіший, ніж постійне повторення репресій проти кримських татар в Криму. Вони реагують на цей кейс як на щось нове, що потребує дій з їхнього боку".Зверніть увагу! Через ув'язнення російського опозиціонера Олексія Навального у ЄС планують запровадити проти Москви санкції. Так, конкретним громадянам Росії хочуть заборонити в'їзд до ЄС та заморозити їхні активи.