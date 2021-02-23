Кулеба анонсував, що дипломати організовують розмову Зеленського з Байденом

У Міністерстві закордонних справ працюють над організацією розмови між президентом України Володимиром Зеленським та очільником США Джо Байденом. Крім того, контакти між країнами вже налагоджені.

Так контакти, між Україною та адміністрацією Байдена активно розвиваються. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

До теми Залишив "на десерт": то Байден подзвонить Зеленському

Яка комунікація між Україною та США

За словами міністра, він вже розмовляв із держсекретарем Ентоні Блінкіним. Також спілкувались міністри оборони України та США. Крім того, посольство України у Вашингтоні щодня підтримує контакт з Радою національної безпеки США.

Одне з питань, над яким ми активно працюємо, це організація телефонної розмови між президента Зеленським і Байденом,

– наголосив міністр.

Що цьому передувало