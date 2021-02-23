Кулеба анонсував, що дипломати організовують розмову Зеленського з Байденом
У Міністерстві закордонних справ працюють над організацією розмови між президентом України Володимиром Зеленським та очільником США Джо Байденом. Крім того, контакти між країнами вже налагоджені.
Джерело:"Європейська правда"
Так контакти, між Україною та адміністрацією Байдена активно розвиваються. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
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Яка комунікація між Україною та США
За словами міністра, він вже розмовляв із держсекретарем Ентоні Блінкіним. Також спілкувались міністри оборони України та США. Крім того, посольство України у Вашингтоні щодня підтримує контакт з Радою національної безпеки США.
Одне з питань, над яким ми активно працюємо, це організація телефонної розмови між президента Зеленським і Байденом,
– наголосив міністр.
Що цьому передувало
- Зауважимо, Байден ще не спілкувався із Зеленським відтоді, як став президентом.
- Раніше Кулеба заявляв, що очікує від адміністрації США нового рівня співпраці. Все тому, що новий глава США добре знає Україну та розуміє її проблеми.
- Крім того, очільник МЗС запевняв, що непокоїтись через відсутність контакту між Байденом та Зеленським не варто.
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