Кулеба анонсував пломбування автобусів МЗС через дипломатів-контрабандистів

5 березня 2021 , 10:34
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Джерело:

24 канал

Дмитро Кулеба заявив, що Міністерство закордонних справ планує змінили правила використання службових автобусів. Це хочуть зробити для уникнення можливості зловживань працівників.

Що заявив Кулеба

На доручення міністра закордонних справ вже готують зміни правил використання дипломатичних автобусів. Про це чиновник заявив на брифінгу 5 березня.

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Ми розглядаємо різні опції. Це і можливість пломбування автобусів, і трекінгу їхнього пересування, фіксування чіткого опису того, що перебуває в салоні автобусу. Вдаватися у деталі поки не буду,
– підкреслив Кулеба.

За його словами, наразі над новими правилами працюють юристи.

"Ми зробимо все, щоб наш дипломатичний транспорт використовувався виключно за призначенням", – заявив міністр.

Деталі скандалу з депутатами-контрабандистами

  • 28 лютого двох українських дипломатів затримали на митному посту "Ягодин".
  • Вони на службовому автобусі намагалися перевезти у Польщу контрабанду – сигарети, валюту та золото.
  • Службовців МЗС затримали працівники Служби безпеки України.
  • Кулеба заявив, що не мовчатиме про такі випадки у своєму міністерстві та не покриватиме порушників.
  • Він відкликав дипломатів із закордонного відрядження та ініціював проведення дисциплінарного розслідування.
  • Кулеба також пригрозив усім працівникам МЗС "недипломатичною реакцією" на будь-які порушення.