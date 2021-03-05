Дмитро Кулеба заявив, що Міністерство закордонних справ планує змінили правила використання службових автобусів. Це хочуть зробити для уникнення можливості зловживань працівників.

Що заявив Кулеба

На доручення міністра закордонних справ вже готують зміни правил використання дипломатичних автобусів. Про це чиновник заявив на брифінгу 5 березня.

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Ми розглядаємо різні опції. Це і можливість пломбування автобусів, і трекінгу їхнього пересування, фіксування чіткого опису того, що перебуває в салоні автобусу. Вдаватися у деталі поки не буду,

– підкреслив Кулеба.

За його словами, наразі над новими правилами працюють юристи.

"Ми зробимо все, щоб наш дипломатичний транспорт використовувався виключно за призначенням", – заявив міністр.

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