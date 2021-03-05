Кулеба анонсував пломбування автобусів МЗС через дипломатів-контрабандистів
Дмитро Кулеба заявив, що Міністерство закордонних справ планує змінили правила використання службових автобусів. Це хочуть зробити для уникнення можливості зловживань працівників.
Джерело:24 канал
Що заявив Кулеба
На доручення міністра закордонних справ вже готують зміни правил використання дипломатичних автобусів. Про це чиновник заявив на брифінгу 5 березня.
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Ми розглядаємо різні опції. Це і можливість пломбування автобусів, і трекінгу їхнього пересування, фіксування чіткого опису того, що перебуває в салоні автобусу. Вдаватися у деталі поки не буду,
– підкреслив Кулеба.
За його словами, наразі над новими правилами працюють юристи.
"Ми зробимо все, щоб наш дипломатичний транспорт використовувався виключно за призначенням", – заявив міністр.
Деталі скандалу з депутатами-контрабандистами
- 28 лютого двох українських дипломатів затримали на митному посту "Ягодин".
- Вони на службовому автобусі намагалися перевезти у Польщу контрабанду – сигарети, валюту та золото.
- Службовців МЗС затримали працівники Служби безпеки України.
- Кулеба заявив, що не мовчатиме про такі випадки у своєму міністерстві та не покриватиме порушників.
- Він відкликав дипломатів із закордонного відрядження та ініціював проведення дисциплінарного розслідування.
- Кулеба також пригрозив усім працівникам МЗС "недипломатичною реакцією" на будь-які порушення.
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