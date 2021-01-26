Україна вперше з часів Януковича провела переговори з Йорданією: про що говорили глави МЗС
Дмитро Кулеба 25 січня провів телефонну розмову з главою МЗС Йорданії Айманом Ас-Сафаді. Посадовці обговорили активізацію відносин між країнами.
Джерело: пресслужба Міністерства закордонних справ України.
Очільники зовнішньополітичних відомств наголосили на важливості регулярного політичного діалогу між двома державами.
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Роль України у зміцненні продовольчої безпеки Йорданії
Глави МЗС приділили особливу увагу темі розвитку торгівлі та важливій ролі українського експорту в зміцненні продовольчої безпеки Йорданії.
Дмитро Кулеба виступив за відновлення у 2021 році засідань Спільної українсько-йорданської комісії з торговельно-економічного співробітництва.
Айман Ас-Сафаді підтримав пропозицію направити до України делегацію йорданського бізнесу для ознайомлення з можливостями, які надає наша держава для взаємовигідної торгівлі та інвестицій.
Які теми ще обговорили міністри
- залучення йорданських студентів до навчання в українських університетах.
- розвиток подій у регіоні Близького Сходу та Північної Африки, подальшу взаємодію України та Йорданії у рамках міжнародних організацій.
Наприкінці розмови очільники зовнішньополітичних відомств обмінялися запрошеннями здійснити двосторонні візити після нормалізації епідемічної ситуації.
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