Дмитро Кулеба 25 січня провів телефонну розмову з главою МЗС Йорданії Айманом Ас-Сафаді. Посадовці обговорили активізацію відносин між країнами.

Джерело: пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Очільники зовнішньополітичних відомств наголосили на важливості регулярного політичного діалогу між двома державами.

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Роль України у зміцненні продовольчої безпеки Йорданії

Глави МЗС приділили особливу увагу темі розвитку торгівлі та важливій ролі українського експорту в зміцненні продовольчої безпеки Йорданії.

Дмитро Кулеба виступив за відновлення у 2021 році засідань Спільної українсько-йорданської комісії з торговельно-економічного співробітництва.

Айман Ас-Сафаді підтримав пропозицію направити до України делегацію йорданського бізнесу для ознайомлення з можливостями, які надає наша держава для взаємовигідної торгівлі та інвестицій.

Які теми ще обговорили міністри

залучення йорданських студентів до навчання в українських університетах.

розвиток подій у регіоні Близького Сходу та Північної Африки, подальшу взаємодію України та Йорданії у рамках міжнародних організацій.

Наприкінці розмови очільники зовнішньополітичних відомств обмінялися запрошеннями здійснити двосторонні візити після нормалізації епідемічної ситуації.

Зверніть увагу! Україна вперше з часів Януковича провела переговори з Йорданією. Попередній раунд політичних консультацій між МЗС України та Йорданії відбувся у 2011 році.