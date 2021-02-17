Куди поділись матеріали скарги у справі Татарова: ДБР не надає відповіді

Державне бюро розслідувань не відповідає на питання апеляції Вищого антикорупційного суду. У ВАКС хочуть дізнатись, якій експертній службі передали матеріали судового провадження Печерського райсуду. Мовиться саме про ухвалу про передачу справи Олега Татарова від НАБУ. Посприяти пошуку документів попросили вже і генпрокурорку Ірину Венедіктову.

Апеляція ВАКС може скасувати рішення про передачу справи. Поки йде розгляд питання – дія ухвали призупинена.

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У ВАКС просять повідомити, де ділись матеріали

Проте в Антикорупційному суді не можуть добитись матеріалів ще від грудня 2020 року. Спочатку документи не передавав сам Печерський райсуд. Згодом матеріали вилучило вже ДБР. Де поділась справа вже звідти – невідомо. У Бюро кажуть, що передали якійсь експертній установі.

У ВАКС готові заслухати інформацію навіть у закритому режимі, проте у ДБР поки суддів ігнорують.

Головне про справу Татарова

Заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова підозрюють у причетності до корупційних схем.

Мовиться про оборудки з ексочільником "Укрбуду" Максимом Микитасем.

У грудні 2020 року Печерський суд Києва вирішив передати справу Татарова від НАБУ до Державного бюро розслідувань.

Згодом Офіс генпрокурора віддав її Службі безпеки України.

У НАБУ скаржаться на великий тиск з боку Офісу генпрокурора у цій справі.

ВАКС звернувся до очільниці Офісу генпрокурора Ірини Венедіктової, аби бодай вона з'ясувала, куди поділи матеріали у справі Татарова.