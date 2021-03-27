В судах грошей немає: куди ділись мільярди на папір і марки

Джерело:Bihus.Info на 24 каналі
Велике судівництво – ще один проєкт, на який треба витратити багато грошей. Але треба повернутись в реальність. Інструменти для цього: комп'ютер, пачка паперу, 908 гривень і поштова марка за 9 гривень.
Марка – це головний предмет розкоші українських судів і перепустка в дивний світ українського правосуддя. Бо станом на зараз, в половини українських судах грошей на поштові марки немає.
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Тому вони не відправляють поштою судові рішення і повістки. Таке повідомлення в кінці січня опублікували на сайті Голосіївського районного суду міста Києва. В лютому таке ж повідомлення з'явилося на сайтах районних суддів Києва:
В березні до цієї столичної компанії приєднався Деснянський райсуд. І це тягнеться ще з 2020 року.
Тимчасово виконуюча обов'язки голови Державної судової адміністрації Людмила Гізатуліна зауважила, що щоденно інстанція отримує низку звернень. В них суди наголошують на тому, що вони вже або майже зупиняють, або зупинили відправлення поштової кореспонденції через брак бюджетних асигнувань для здійснення цих видатків.
Подати позов до суду – не безплатно. Це – мінімум 908 гривень судового збору. Здавалось б, що це 100 поштових марок Україною, але ні повістки відповідачу не пришлють, ні рішення, якщо його ухвалять.
Постає запитання, на що витратили гроші? За минулий рік українці загалом заплатили приблизно 3 мільярди судового збору. За ці гроші можна було б купити 300 мільйонів поштових марок для відправляння листів по Україні – і ще залишилося б, щоб зверху донизу заклеїти марками фасади всіх судів.
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Якщо через "Електронний суд" звернутись до юстиції, подавати туди документи, то знадобиться пачка паперу А4 вартістю 90 гривень. Адже електронний суд в Україні без паперу не працює.
Коли ви надіслали електронний документ, в суді його мають видрукувати і долучити до справи. А на папір в судах грошей теж вже немає. І вони відповідають, що не можуть зареєструвати ваше клопотання.
Суд не працює без паперу / Фото Flickr
Наприклад, позивач подав звернення до суду в електронній формі, отримав відповідь, що його не можуть зареєструвати через брак паперу. Тоді він купив 2 пачки паперу і надіслав його до суду через Нову пошту. А в суді не можуть цей папір навіть прийняти, бо це – корупція, адміністративне порушення.Водночас! Мінімальний судовий збір за позов – 908 гривень. На ці гроші можна купити 10 пачок паперу або 5 пачок паперу і 50 марок для посилання листів по Україні.
За словами члена Асоціації суддівського самоврядування Сергія Гирича, із запитанням "Куди йдуть гроші на збір", потрібно звертатись до Державної судової адміністрації.
Гізатуліна пояснила: "Логіка закону і судового збору якраз була спрямована на те, щоб надходження, які ми додатково отримуємо, використовувати на забезпечення здійснення судочинства. Але, на жаль, фактична картина інша: 86% цих надходжень через не забезпечені видатки загального фонду, спрямовані на оплату праці з нарахуваннями".
Тобто 86% надходжень від судового збору використовують не на забезпечення справи і процесуальних прав, а на зарплати працівникам судової системи, тобто зарплати суддів чи, як це називають, на суддівську винагороду.
Гирич розповів: "В мене секретарка суду, яка має стаж державного службовця 17 років, отримує 5 тисяч гривень на місяць. Водночас прибиральниця отримує майже 6 тисяч".
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Так відбувається через те, що в бюджеті немає грошей на доплати. Захищені від цих всіх бюджетних проблем тільки самі судді. Бо обмежувати суддівську винагороду не можна, адже вона – недоторканна.
Тобто грошей на марки, папір, зарплати секретарям судових засідань і працівникам канцелярії немає, а на зарплати суддям є. А це – мінімум 66 тисяч гривень на місяць базового окладу для найпростішого судді місцевого суду першої інстанції, наприклад:
От і запитання – навіщо платити суддям такі зарплати, якщо ми не маємо доступу до правосуддя, бо нема марок і паперу? В Україні не вистачає приблизно 2 тисячі суддів. Але грошей зараз в бюджеті бракує навіть на цих працівників.
У судах немає грошей / Фото Shutterstock
То як Володимир Зеленський планує когось добирати? Кожному новому судді треба буде виплачувати ту саму зарплату – мінімум 66 тисяч гривень. Може, президент про це не знає? Мав би знати, бо суддівська система постійно каже, що грошей нема.
"Ми постійно звертаємось з цією проблемою до Кабміну, Верховної Ради. Але, на жаль, чуємо тільки те, що держава не має можливості забезпечити ці видатки в бюджеті", – поділилась Гізатуліна.
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На добір суддів грошей немає. На марки і на папір – теж немає. Але ж виступати з фантазіями про велике судівництво у смартфоні можна без додаткових бюджетних витрат.