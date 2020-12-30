У Конституційному Суді України заявили, що його глава Олександр Тупицький зобов'язаний продовжувати виконувати свої обов'язки. У рішенні про відстороненні Тупицького президент Володимир Зеленський нібито порушив свої конституційні повноваження.

Указ Зеленського начебто є протиправним втручанням у діяльність судді КСУ. Про це повідомляє пресслужба КСУ. Актуально Відсторонення Тупицького, або Зеленський грається з вогнем Указ Президента України "Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України від 29 грудня 2020 року є юридично нікчемним і не може підлягати виконанню,

– мовиться у повідомленні. Що ще кажуть у КСУ Рішення президента про відсторонення Тупицького суперечить конституційним засадам організації державної влади в Україні, конституційним принципам діяльності КСУ. Ухваливши відсторонення Тупицького, президент перешкодив КСУ виконувати свої службові обов'язки. Такі дії призводять до юридичної відповідальності. Президент має негайно скасувати указ. Новина доповнюється