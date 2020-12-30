Указ президента є юридично нікчемним, – у КСУ проти відсторонення Тупицького
У Конституційному Суді України заявили, що його глава Олександр Тупицький зобов'язаний продовжувати виконувати свої обов'язки. У рішенні про відстороненні Тупицького президент Володимир Зеленський нібито порушив свої конституційні повноваження.
Указ Зеленського начебто є протиправним втручанням у діяльність судді КСУ. Про це повідомляє пресслужба КСУ.
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Указ Президента України "Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України від 29 грудня 2020 року є юридично нікчемним і не може підлягати виконанню,
– мовиться у повідомленні.
Що ще кажуть у КСУ
- Рішення президента про відсторонення Тупицького суперечить конституційним засадам організації державної влади в Україні, конституційним принципам діяльності КСУ.
- Ухваливши відсторонення Тупицького, президент перешкодив КСУ виконувати свої службові обов'язки. Такі дії призводять до юридичної відповідальності.
- Президент має негайно скасувати указ.
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