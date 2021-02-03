Конституційний Суд України заявив про відсутність правових підстав для складання протоколів про адміністративне порушення щодо 3 суддів. Зокрема, мовиться про Ігоря Сліденка, Володимира Мойсика та Ірину Завгородню.

Джерело: КСУ

На сайті Національного агентства з питань запобігання корупції оприлюднили інформацію про складання протоколів стосовно 3 суддів. Їх підозрюють у конфлікті інтересів під час скасування низки антикорупційних статей.

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У повідомленні вказано, що восени 2020 року перед початком розгляду справи щодо конституційності електронного декларування на засіданні Великої палати КСУ Сліденко, Мойсик та Завгородня звернулися із заявами про самовідвід. Усе для того, щоб у компетентних органів не виникло сумнівів щодо об'єктивного розгляду цієї справи. Однак тоді Велика палата їм відмовила.

Після цього представник Президента у Конституційному Суді Федір Веніславський ще двічі подавав заяви про відвід 3 суддів, але Велика палата КСУ обидва рази йому відмовляла.

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Однак 3 лютого Велика палата вирішила питання конфлікту інтересів. Як повідомили в КСУ, правових підстав для складання протоколів про адміністративне правопорушення стосовно суддів Завгородньої, Мойсика та Сліденка немає.

Що цьому передувало: коротко

Національне агентство з питань запобігання корупції 1 лютого 2021 року склало протоколи на суддів Конституційного суду. Мовиться про Ігоря Сліденка, Володимира Мойсика та Ірину Завгородню.

Їх підозрюють у конфлікті інтересів під час скасування антикорупційних статей. Зокрема, про повноваження НАЗК з перевірки декларацій та покарання за неправдиві відомості в них.

Щодо Ірини Завгородньої винесли ще один протокол – за недекларування авто чоловіка.



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