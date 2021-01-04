Судді Конституційного Суду України 5 січня планують розглянути питання про відсторонення Олександра Тупицького. 29 грудня указ про відсторонення голови КСУ підписав президент Зеленський.

Судді КСУ можуть лише обговорити організацію роботи суду, – Совгиря

Оскільки указ глави держави є обов'язковим до виконання, то на зборах судді можуть виключно обговорити подальшу роботу КСУ. Про це написала у фейсбуці нардепка від "Слуги народу" Ольга Совгиря.

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Конституційний Суд не має повноваження за власною ініціативою розглядати питання і ухвалювати рішення щодо конституційності будь-яких актів (в тому числі указів президента України), зокрема і на зборах суддів чи на спеціальних пленарних засіданнях,

– наголосила Совгиря.

На зборах мають бути присутні як мінімум 12 суддів.

Зверніть увагу! Згідно з указом президента, Тупицького відсторонили від обійманої посади на 2 місяці.

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