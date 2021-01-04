У Конституційному Суді розглянуть відсторонення Тупицького: чи виконають указ президента
Судді Конституційного Суду України 5 січня планують розглянути питання про відсторонення Олександра Тупицького. 29 грудня указ про відсторонення голови КСУ підписав президент Зеленський.
Судді КСУ можуть лише обговорити організацію роботи суду, – Совгиря
Оскільки указ глави держави є обов'язковим до виконання, то на зборах судді можуть виключно обговорити подальшу роботу КСУ. Про це написала у фейсбуці нардепка від "Слуги народу" Ольга Совгиря.
До теми Тупицький догрався: які фактори зіграли проти голови КСУ
Конституційний Суд не має повноваження за власною ініціативою розглядати питання і ухвалювати рішення щодо конституційності будь-яких актів (в тому числі указів президента України), зокрема і на зборах суддів чи на спеціальних пленарних засіданнях,
– наголосила Совгиря.
На зборах мають бути присутні як мінімум 12 суддів.
Що відомо про відсторонення Олександра Тупицького
- Саме під головуванням Олександра Тупицького КСУ ухвалював скандальне рішення про скасування відповідальності за недостовірне е-декларування.
- Наприкінці грудня Тупицькому оголосили підозру в здійсненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також в наданні завідомо неправдивих показань свідка.
- Справа, порушена проти голови КСУ, стосується приватизації Зуївського енергомеханічного заводу в Донецькій області.
- Сам Тупицький до Офісу Генпрокурора не з'явився, посилаючись на вагомі причини.
- Прокурори звернулись з клопотанням до президента з проханням відсторонити Тупицького. 29 грудня глава держави відповідний указ підписав.
- У самому КСУ рішення Зеленського розкритикували і назвали юридично неправомірним.
Поділитися новиною