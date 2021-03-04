Святе місце порожнім не буває: у КСУ посварились через крісло Тупицького

У Конституційному Суді України, голова якого Олександр Тупицький – наразі відсторонений, виникла суперечка. Перший заступник голови КСУ Сергій Головатий сів на місце Тупицького і це сподобалось не всім.

Саме Сергій Головатий наразі виконує обов'язки глави КСУ. Проте до 4 березня він робив це зі свого місця.

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Головатий вів засідання з місця Тупицького

Під час розгляду справи за поданням уповноваженого Верховної Ради щодо конституційності закону "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" ситуація змінилась.

Те, що на місці Тупицького – не Тупицький обурило суддю Олександра Литвинова, повідомляють ЗМІ.

Литвинов: Сергію Петровичу, у нас що змінилася схема розсадки в залі?

Головатий: Я залишу це питання без відповіді.

Литвинов: Займіть тоді своє місце.

Литвинов: Сергію Петровичу, я прошу зайняти своє місце. У нас не було спеціального пленарного засідання, на якому б вас було призначено головою Конституційного Суду України.

Аргументи колеги на Головатого не подіяли.

Позов Тупицького про повернення до роботи не розглянули

Зазначимо, що Олександра Тупицького відсторонив президент Володимир Зеленський ще 29 грудня 2020 року. Таке клопотання надійшло від Офісу Генпрокурора. Проти Тупицького порушили кримінальне провадження: мовиться про підкуп свідка та надання неправдивих свідчень.

Спроби Тупицького повернутись до виконання своїх обов'язків у КСУ поки безрезультатні. Так Касаційний адміністративний суд залишив без розгляду його позов – через протермінування часу оскарження.

Хто такий Олександр Тупицький / Інфографіка 24 каналу