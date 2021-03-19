КСУ отримав звернення Ради щодо нової процедури призначення глав НАБУ та ДБР

До Конституційного Суду 19 березня надійшло звернення Ради щодо законопроєкту про призначення та звільнення глав НАБУ та ДБР. Текст документу передбачає зміни у Конституції України.

Суд має надати висновок за зверненням протягом одного місяця. Про це повідомила нардепка від "Слуги народу" Ольга Совгиря на своїй сторінці у телеграмі.

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До Конституційного Суду надійшло конституційне звернення Верховної Ради про надання висновку щодо відповідності законопроєкту про внесення змін до статей 85 та 106 Конституції України щодо порядку призначення на посади та звільнення з посад Директора НАБУ та Директора ДБР вимогам статей 157 і 158 Конституції України,

– написала парламентарка.

Що передбачає законопроєкт

16 березня парламент направив у КСУ законопроєкт щодо призначення та звільнення глав НАБУ та ДБР.

Згідно з документом, кандидатів на посаду очільників відомств обиратиме конкурсна комісія.

Далі слово буде за президентом, він подаватиме свою кандидатуру на розгляд Верховної Ради.

Що цьому передувало: коротко

КСУ у серпні 2020 року визнав неконституційним призначення Артема Ситника на посаду керівника НАБУ.

У Суді заявили, що призначити Ситника на посаду міг лише Кабмін, а Петро Порошенко, який обрав директора, не мав на це повноважень.

Колишній генпрокурор Руслан Рябошапка висловив впевненість, що на своїй посаді Ситник залишиться щонайменше до квітня 2022 року.

Конституційний Суд України має перевірити, чи цей законопроєкт відповідає Конституції.