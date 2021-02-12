У КСУ оскаржують пропорційну систему виборів: подробиці

До Конституційного Суду України надійшло подання від групи народних депутатів. Парламентарі оскаржують низку положень нового Виборчого кодексу України. Непокоїть політиків виключно пропорційна система голосування.

Про це повідомила нардепка від "Слуги народу", представниця Верховної Ради у КСУ Ольга Совгиря.

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Нардепи вважають, що вилучення мажоритарної системи є порушенням

Народні депутати вважають, що вилучення із законодавства можливості проведення виборів за мажоритарною системою обмежує конституційні виборчі права громадян, а також "містить ознаки узурпації влади",

– наголосила Совгиря.

У поданні, повідомила нардепка, також оскаржили о пункт прикінцевих і перехідних положень Кодексу. Згідно з ними, втрачав чинність закон "Про вибори народних депутатів України".

Новий виборчий кодекс Рада ухвалила у 2019 році

Зазначимо, що новий Виборчий кодекс Верховна Рада ухвалила у грудні 2019 року. У парламенті законопроєкт внесли ще у 2015 році, проте з цього часу документ зазнав чимало зміни. Останні з правок належать президенту Володимиру Зеленському.

Головні зміни згідно з новим Виборчим кодексом:

Відкриті списки партій : виборці можуть голосувати не лише за політичні партії, а й за конкретних людей у їх списках;

: виборці можуть голосувати не лише за політичні партії, а й за конкретних людей у їх списках; Прохідний бар'єр : попри тривалі обговорення необхідності його зниження, він залишився на рівні 5%;

: попри тривалі обговорення необхідності його зниження, він залишився на рівні 5%; Пропорційна система виборів : мажоритарка зникла, а виборці обирають лише партії, які пройдуть до парламенту.

За новим законодавством уже відбулись місцеві вибори у жовтні 2020 року. Також за новими правилами виборці голосуватимуть і за парламент у 2023-му.