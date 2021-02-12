У КСУ оскаржують пропорційну систему виборів: подробиці
До Конституційного Суду України надійшло подання від групи народних депутатів. Парламентарі оскаржують низку положень нового Виборчого кодексу України. Непокоїть політиків виключно пропорційна система голосування.
Джерело:телеграм Ольги Совгирі
Про це повідомила нардепка від "Слуги народу", представниця Верховної Ради у КСУ Ольга Совгиря.
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Нардепи вважають, що вилучення мажоритарної системи є порушенням
Народні депутати вважають, що вилучення із законодавства можливості проведення виборів за мажоритарною системою обмежує конституційні виборчі права громадян, а також "містить ознаки узурпації влади",
– наголосила Совгиря.
У поданні, повідомила нардепка, також оскаржили о пункт прикінцевих і перехідних положень Кодексу. Згідно з ними, втрачав чинність закон "Про вибори народних депутатів України".
Новий виборчий кодекс Рада ухвалила у 2019 році
Зазначимо, що новий Виборчий кодекс Верховна Рада ухвалила у грудні 2019 року. У парламенті законопроєкт внесли ще у 2015 році, проте з цього часу документ зазнав чимало зміни. Останні з правок належать президенту Володимиру Зеленському.
Головні зміни згідно з новим Виборчим кодексом:
- Відкриті списки партій: виборці можуть голосувати не лише за політичні партії, а й за конкретних людей у їх списках;
- Прохідний бар'єр: попри тривалі обговорення необхідності його зниження, він залишився на рівні 5%;
- Пропорційна система виборів: мажоритарка зникла, а виборці обирають лише партії, які пройдуть до парламенту.
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