Судді Конституційного Суду 2 лютого мали розглянути справу про тлумачення терміну "гідні умови життя". Однак засідання так і не відбулося.

Джерело: телеграм Ольги Совгирі

Представниця Верховної Ради в КСУ Ольга Совгиря заявила, що декілька суддів Конституційного Суду просто не прийшли на пленарне засідання.

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Совгиря наголосила, що через відсутність суддів постає одразу низка питань, серед них:

щодо обліку робочого часу суддів КСУ;

оприлюднення більш детальної інформації про діяльність Конституційного Суду

На наше переконання, громадяни мають право знати таку інформацію про діяльність КСУ, адже на його фінансування і на виплату винагороди суддям витрачаються значні кошти, розмір яких за законом не залежить від власне результативності діяльності суду,

– додала представниця Верховної Ради в КСУ.

Вона також нагадала, що КСУ з жовтня 2020 року і донині не ухвалив жодного рішення. Зауважимо, саме наприкінці жовтня судді Конституційного Суду ухвалили скандальне рішення, яке фактично скасувало покарання за неправдиве декларування.

Совгиря зазначила, що вже зараз затвердили кошторис Конституційного Суду на 2021 рік. Він складає 315,4 мільйона гривень, тобто утримання суду коштує державі майже 900 тисяч гривень щодня. Вона підкреслила, що така оплата "очевидно не відповідає рівню ефективності його діяльності".

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Зауважимо, що депутати попросили Конституційний Суд розтлумачити їм поняття "гідні умови життя" ще у травні 2020 року. Судді мали б дати офіційне тлумачення слів "гідних умов її життя" з Конституції в контексті питання: які умови життя людини слід вважати гідними, що є показником гідних умов життя.