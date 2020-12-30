У КСУ готують збори та вигадали, як провести Тупицького на роботу
Судді Конституційного Суду України 5 січня проведуть збори. На них розглянуть указ Володимира Зеленського про відсторонення Олександра Тупицького. Крім того, у КСУ вигадали спосіб провести Тупицького 30 грудня на роботу.
Про плани Конституційного Суду у справі Тупицького, а також спосіб провести його на роботу Укрінформу розповів співрозмовник в КСУ.
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За інформацією джерела, збори суддів відбудуться 5 січня, о 12:00. На них планують розглянути указ Володимира Зеленського про відсторонення Олександра Тупицького з посади.
Крім того, виданню розповіли, що 30 грудня служба охорони не пропускала Тупицького у будівлю суду. Однак для нього замовив перепустку голова секретаріату КСУ. У результаті Тупицький таки потрапив на робоче місце.
Відсторонення Тупицького з посади: що відомо
- 29 грудня президент підписав указ про відсторонення Тупицького з посади судді Конституційного Суду на 2 місяці.
- Тоді ж у КСУ зазначили, що рішення про звільнення судді з посади ухвалює лише Конституційний Суд.
- Уже 30 грудня у Конституційному Суді заявили, що вважають указ Зеленського про відсторонення Тупицького "юридично нікчемним", а також закликали скасувати його.
- Раніше Тупицькому оголосили підозру в здійсненні впливу на свідка шляхом підкупу і в наданні свідомо неправдивих показів свідка. Глава КСУ не прийшов 28 грудня в Офіс генпрокурора для вручення повідомлення про підозру. Тому її надіслали поштою.
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