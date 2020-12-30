Судді Конституційного Суду України 5 січня проведуть збори. На них розглянуть указ Володимира Зеленського про відсторонення Олександра Тупицького. Крім того, у КСУ вигадали спосіб провести Тупицького 30 грудня на роботу.

Про плани Конституційного Суду у справі Тупицького, а також спосіб провести його на роботу Укрінформу розповів співрозмовник в КСУ.

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За інформацією джерела, збори суддів відбудуться 5 січня, о 12:00. На них планують розглянути указ Володимира Зеленського про відсторонення Олександра Тупицького з посади.

Крім того, виданню розповіли, що 30 грудня служба охорони не пропускала Тупицького у будівлю суду. Однак для нього замовив перепустку голова секретаріату КСУ. У результаті Тупицький таки потрапив на робоче місце.

Відсторонення Тупицького з посади: що відомо