Стоятиме у черзі, – Кругова пояснила, чому Зеленський може не дочекатись дзвінка Байдена

Майже 2 місяці журналісти і політологи ламають собі голову над тим, чому новий президент США не йде на контакт із Володимиром Зеленським. Джо Байден говорив телефоном з десятками лідерів різних країн і досі не подзвонив українському президенту.

Насправді всі здогадувалися, що у стосунках Байдена і Зеленського щось пішло не так. Таку думку висловила ведуча Тетяна Кругова.

До теми Вимоги Байдена до Зеленського: чому США взяли паузу в діалозі з Україною

Чому телефонну розмову досі не провели

Водночас вона зауважила, що українські чиновники удавали, що все добре і Байден от-от подзвонить. Дипломати з Міністерства закордонних справ звітували, що телефонний дзвінок готується і навіть казали, що Зеленський полетить у США і Байдена запросять на тридцяту річницю незалежності України, додала Кругова.

"Все було більш-менш до сьогодні. Американське видання The Washington Post назвало причини, чому Байден відкладає свій дзвінок Зеленському. І ці причини старі як світ – мало реформ, мало боротьби з корупцією і з олігархами", – сказала ведуча.

Вона привела цитату редакційної колонки видання: "Президент (Зеленський – 24 канал) повинен продемонструвати більшу прихильність цій боротьбі. Він має наполягати на судовій реформі, відновити незалежність центрального банку і виключити будь-які спроби послабити Національне антикорупційне бюро. Він має недвозначно порвати з Коломойським і підтримати кримінальні звинувачення проти нього".

Нема реформ – нема дзвінка від Байдена

Зверніть увагу! 14 березня американські ЗМІ опублікували статті , в яких мовилося про те, що Байден та Зеленський досі не провели телефонну розмову через ситуацію навколо боротьби з корупцією в Україні.

Тетяна Кругова зауважила, що санкції проти Коломойського запровадили в Сполучених Штатах, а не в Україні.

Наш президент скромно подякував за них (санкції – 24 канал) і все, на цьому поки крапка. Коломойський гуляє, з такими темпами Зеленський стоятиме у черзі на дзвінок Байдена всю свою каденцію і він йому не подзвонить,

– сказала ведуча 24 каналу.

Вона вважає, що не можна і транші отримувати, і олігархів жаліти, і реформи відкладати. "Так воно не буде, і адміністрація Байдена дала чіткий сигнал", – наголосила Тетяна Кругова.

Також вона зазначила, що тактика Сполучених Штатів має виховний момент для української влади, що дуже схоже на те, як виховують неслухняних дітей: "з ними домовляються – ти робиш це, натомість – отримуєш ось це. А не робиш – не отримуєш".

"Так і вийшло. Нема реформ – нема дзвінка від Байдена. Саме так двохсотлітня американська демократія намагається виховати некеровану тридцятирічну Україну", – підсумувала Тетяна Кругова.

Тетяна Кругова про телефонну розмову між президентами: дивіться відео