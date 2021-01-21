У Кропивницькому запрацювали 13 центрів обігріву: адреси
У Кропивницькому відкрили 13 стаціонарних центрів обігріву для безхатченків. Вони працюватимуть до кінця лютого 2021 року. У деяких із них можна навіть прийняти гарячий душ.
З 16 січня у Кропивницькому температура повітря вдень становить -15 градусів, а вночі опускається ще на 5 градусів. Найбільше від таких морозів потерпають безхатченки. У місті облаштували стаціонарні пункти обігріву. Про це повідомляє 24 Канал.
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У пунктах обігріву працюють їдальні. Їжу безхатченки готують самостійно у спеціальному приміщенні. Кухні обладнані необхідною технікою та посудом.
Протягом останніх днів до нас звернулося 18 осіб. 3 людини виявили бажання залишитися і мешкати у нашому центрі, вони пройдуть медичне обстеження,
– зазначив директор міського центру для безхатченків Олександр Желізняк.
Де відкрили пункти обігріву
Більшість таких пунктів відкрили у медичних закладах, всередині приміщень житлово-комунальних об'єднань, а також центрах для безпритульних, що працювали у місті раніше. До прикладу, в міській поліклініці потребуючі зможуть випити чаю із печивом або перепочити на дивані. На екстрені випадки медики тримають аптечку напоготові.
Також пункт обігріву розмістили на базі одного із міських ЖЕО №1. Там безхатьків можуть прихистити не довше, ніж на добу. Людям, що звернулись туди по допомогу пропонують перекусити, перечекати негоду чи за потреби – помитися.
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Як розповіла керівниця ЖЕО №1 Світлана Ковальова, у приміщенні є душ та бойлер. Тепер помитись там можуть не лише слюсарі та двірники, а й люди, що звернулись до центу обігріву.
Загалом у місті відкрили 13 стаціонарних пунктів обігріву. На відміну від пересувних наметів, вони набагато комфортніші та безпечніші. Пункти обігріву працюватимуть до кінця зими, попри те, що синоптики прогнозують потепління з 22 січня.
Пункти обігріву у Кропивницькому:
- вулиця Архітектора Паученка, 45/35 (Центральна міська лікарня міста Кропивницький №2);
- вулиця Кропивницького, 22 (Центральна міська лікарня, поліклінічне відділення);
- вулиця Космонавта Попова, 9б (Центр первинної медико-санітарної допомоги №2);
- вулиця Габдрахманова, 5 (Поліклінічне відділення №1 КЗ "Поліклінічне об'єднання");
- вулиця Вокзальна, 16 (ЖЕО №1);
- вулиця Єгорова, 56 (ЖЕО №2);
- проїзд Тінистий, 5 (ЖЕО №3);
- вулиця Космонавта Попова, 9 (ЖЕО №4);
- село Гірниче, вулиця Лінія, 10-а, будинок 61 (ЖЕО№9);
- вулиця Кропивницького, 106 (Територіальний центр соціального обслуговування Подільського району району);
- вулиця Шатила, 12 (Територіальний центр соціального обслуговування Фортечного району);
- провулок Павла Бута, 3 ( Кропивницький міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді);
- вулиця Олени Теліги, 75 (Кропивницький міський центр обліку та тимчасового перебування бездомних осіб).
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