У Кропивницькому відкрили 13 стаціонарних центрів обігріву для безхатченків. Вони працюватимуть до кінця лютого 2021 року. У деяких із них можна навіть прийняти гарячий душ.

З 16 січня у Кропивницькому температура повітря вдень становить -15 градусів, а вночі опускається ще на 5 градусів. Найбільше від таких морозів потерпають безхатченки. У місті облаштували стаціонарні пункти обігріву. Про це повідомляє 24 Канал.

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У пунктах обігріву працюють їдальні. Їжу безхатченки готують самостійно у спеціальному приміщенні. Кухні обладнані необхідною технікою та посудом.

Протягом останніх днів до нас звернулося 18 осіб. 3 людини виявили бажання залишитися і мешкати у нашому центрі, вони пройдуть медичне обстеження,

– зазначив директор міського центру для безхатченків Олександр Желізняк.

Де відкрили пункти обігріву

Більшість таких пунктів відкрили у медичних закладах, всередині приміщень житлово-комунальних об'єднань, а також центрах для безпритульних, що працювали у місті раніше. До прикладу, в міській поліклініці потребуючі зможуть випити чаю із печивом або перепочити на дивані. На екстрені випадки медики тримають аптечку напоготові.

Також пункт обігріву розмістили на базі одного із міських ЖЕО №1. Там безхатьків можуть прихистити не довше, ніж на добу. Людям, що звернулись туди по допомогу пропонують перекусити, перечекати негоду чи за потреби – помитися.

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Як розповіла керівниця ЖЕО №1 Світлана Ковальова, у приміщенні є душ та бойлер. Тепер помитись там можуть не лише слюсарі та двірники, а й люди, що звернулись до центу обігріву.

Загалом у місті відкрили 13 стаціонарних пунктів обігріву. На відміну від пересувних наметів, вони набагато комфортніші та безпечніші. Пункти обігріву працюватимуть до кінця зими, попри те, що синоптики прогнозують потепління з 22 січня.

Пункти обігріву у Кропивницькому: