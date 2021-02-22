Чергова трагічна смерть підлітка сталася в Кіровоградській області ввечері 21 лютого. Внаслідок падіння з висоти в одному з районів міста загинула школярка.

Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, факт загибелі дівчини підтвердили у поліції Кіровоградської області.

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За попередніми даними, школярка скоїла самогубство, вистрибнувши з вікна 7 поверху.

Чергова загибель підлітка

Через падіння на території недобудованого будинку постраждала отримала не сумісні з життям травми. Допомогти їй лікарі нічим не змогли.

На місці подій працювали поліцейські. Які мають з'ясувати всі обставини інциденту. За фактом загибелі дитини відкрили кримінальну справу за статтею "Умисне вбивство", та поміткою про самогубство.

Смерть 14-річної дівчинки цілком може бути продовженням низки самогубств, які сталися в Україні з початку року. Лише у Києві за останні 2 тижні сталося 5 дитячих самогубств.

За деякими даними, причиною масового накладення на себе рук серед підлітків – чергова гра, яка поширюється у соцмережах.