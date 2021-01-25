У Кропивницькому засудили неповнолітніх за вбивство чоловіка: деталі вироку

25 січня 2021 , 18:13
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У Кропивницькому суд виніс рішення щодо 2 неповнолітніх, які напилися і так побили чоловіка, що той помер. Зловмисників посадять у в’язницю.

Джерело: Кіровоградська обласна прокуратура.

Вирок ще можуть оскаржити в апеляційному суді.

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Що відомо про вбивство

  • Інцидент стався в травні 2019 року.
  • Неповнолітні випивали ввечері алкоголь, коли до них підійшов 53-річний чоловік.
  • Спочатку між ними зав’язалася суперечка, а потім – бійка.
  • Юнаки жорстоко били жертву по голові та в область тулуба. Через завдані травми чоловік помер у лікарні.

Про вирок суду

  • Одному зі зловмисників суд призначив 7 років та 3 місяці тюремного терміну.
  • Іншому – 5 років позбавлення волі з іспитовим строком у 2 роки.
  • Ще один зловмисник, який на момент скоєння вбивства не досяг віку кримінальної відповідальності, проведе 2 роки у спеціальній навчально-виховній установі.