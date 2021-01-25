У Кропивницькому засудили неповнолітніх за вбивство чоловіка: деталі вироку
У Кропивницькому суд виніс рішення щодо 2 неповнолітніх, які напилися і так побили чоловіка, що той помер. Зловмисників посадять у в’язницю.
Джерело: Кіровоградська обласна прокуратура.
Вирок ще можуть оскаржити в апеляційному суді.
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Що відомо про вбивство
- Інцидент стався в травні 2019 року.
- Неповнолітні випивали ввечері алкоголь, коли до них підійшов 53-річний чоловік.
- Спочатку між ними зав’язалася суперечка, а потім – бійка.
- Юнаки жорстоко били жертву по голові та в область тулуба. Через завдані травми чоловік помер у лікарні.
Про вирок суду
- Одному зі зловмисників суд призначив 7 років та 3 місяці тюремного терміну.
- Іншому – 5 років позбавлення волі з іспитовим строком у 2 роки.
- Ще один зловмисник, який на момент скоєння вбивства не досяг віку кримінальної відповідальності, проведе 2 роки у спеціальній навчально-виховній установі.
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