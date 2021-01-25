У Кропивницькому суд виніс рішення щодо 2 неповнолітніх, які напилися і так побили чоловіка, що той помер. Зловмисників посадять у в’язницю.

Джерело: Кіровоградська обласна прокуратура. Вирок ще можуть оскаржити в апеляційному суді. До речі Вбивство керівника гранітного кар'єру під Кропивницьким: знайшли кілера Що відомо про вбивство Інцидент стався в травні 2019 року.

Неповнолітні випивали ввечері алкоголь, коли до них підійшов 53-річний чоловік.

Спочатку між ними зав’язалася суперечка, а потім – бійка.

Юнаки жорстоко били жертву по голові та в область тулуба. Через завдані травми чоловік помер у лікарні. Про вирок суду Одному зі зловмисників суд призначив 7 років та 3 місяці тюремного терміну. Іншому – 5 років позбавлення волі з іспитовим строком у 2 роки. Ще один зловмисник, який на момент скоєння вбивства не досяг віку кримінальної відповідальності, проведе 2 роки у спеціальній навчально-виховній установі.