Загинув під Шумами: у Кропивницькому поховали бійця ООС

У Кропивницькому поховали бійця Операції Об'єднаних сил Кирила Биковського. Військовий загинув під Шумами.

Його поховали на Алеї почесних воїнських поховань Рівнянського кладовища. У Кропивницькому через жалобу опустили державні прапори.

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Віддати останню шану герою прийшли рідні, друзі та бойові побратими воїна. Також на похорони прийшли міський голова Кропивницького Андрій Райкович і секретар міської ради Олег Колюка.

24 березня оголошено у Кропивницькому Днем жалоби.

Як відбувалась церемонія поховання: дивіться фото

Що відомо про Кирила Биковського

Військовий народився 17 травня 1992 року у Кропивницькому. Він закінчив Вище професійне училище №4. У 2011 році вступив до Збройних сил України на службу за контрактом.

Биковський був на Сході України з 2018 року.

Під час виконання бойового завдання в районі проведення ООС 20 березня в селищі Шуми Донецької області він помер від кулі ворожого снайпера.



Окуповані території / Інфографіка 24 каналу