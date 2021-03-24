Загинув під Шумами: у Кропивницькому поховали бійця ООС

Джерело:Кропивницька міська рада
У Кропивницькому поховали бійця Операції Об'єднаних сил Кирила Биковського. Військовий загинув під Шумами.
Його поховали на Алеї почесних воїнських поховань Рівнянського кладовища. У Кропивницькому через жалобу опустили державні прапори.
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Віддати останню шану герою прийшли рідні, друзі та бойові побратими воїна. Також на похорони прийшли міський голова Кропивницького Андрій Райкович і секретар міської ради Олег Колюка.Зазначимо! 24 березня оголошено у Кропивницькому Днем жалоби.
Як відбувалась церемонія поховання: дивіться фото