Загинув під Шумами: у Кропивницькому поховали бійця ООС
У Кропивницькому поховали бійця Операції Об'єднаних сил Кирила Биковського. Військовий загинув під Шумами.
Джерело:Кропивницька міська рада
Його поховали на Алеї почесних воїнських поховань Рівнянського кладовища. У Кропивницькому через жалобу опустили державні прапори.
Варто прочитати Щодень ставало гірше, – волонтер Гера, який ціною власного здоров'я врятував сотні бійців
Віддати останню шану герою прийшли рідні, друзі та бойові побратими воїна. Також на похорони прийшли міський голова Кропивницького Андрій Райкович і секретар міської ради Олег Колюка.
Як відбувалась церемонія поховання: дивіться фото
Що відомо про Кирила Биковського
- Військовий народився 17 травня 1992 року у Кропивницькому. Він закінчив Вище професійне училище №4. У 2011 році вступив до Збройних сил України на службу за контрактом.
- Биковський був на Сході України з 2018 року.
- Під час виконання бойового завдання в районі проведення ООС 20 березня в селищі Шуми Донецької області він помер від кулі ворожого снайпера.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter